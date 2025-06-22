Горегляд Валерий Павлович. Биография

21:32

Горегляд Валерий Павлович в своей профессиональной карьере занимал руководящие должности в различных государственных органах Российской Федерации и в Банке России. Внёс значимый вклад в развитие внутреннего и внешнего государственного аудита в Российской Федерации.

Образование и начало карьеры

Родился 18 июня 1958 года в Могилёвской области. В 1981 году окончил Московский авиационный институт. Доктор экономических наук, профессор.

Свою карьеру начал в 1981 году в конструкторском бюро машиностроительного завода «Вымпел» в Москве, где работал инженером до 1985 года.

С 1985 по 1989 год занимал должность секретаря Тушинского районного комитета ВЛКСМ Москвы, а с 1989 по 1991 год – секретаря Московского горкома ВЛКСМ. В этот же период избирался народным депутатом Российской Федерации, активно участвуя в общественной и политической жизни страны.

Государственная служба и работа в Совете Федерации

С 1991 по 1994 год возглавлял АО «Одиссей», специализировавшееся на инвестиционно-финансовой деятельности.

С 1994 по 2001 год был главой аппарата комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

С 2001 по 2004 год занимал пост члена Совета Федерации и первого заместителя Председателя Совета Федерации, где принимал участие в разработке ключевых законодательных инициатив в области налогообложения, бюджетной политики и финансового регулирования.

Работа в Счётной палате Российской Федерации

С 2004 по 2010 год занимал должность аудитора Счётной палаты Российской Федерации, где курировал вопросы эффективности расходования бюджетных средств и государственного финансового контроля.

С 2010 по 2013 год был заместителем Председателя Счётной палаты Российской Федерации, отвечая за проведение масштабных аудиторских проверок, совершенствование методологии государственного аудита и контроль исполнения бюджета.

Работа в Банке России и совершенствование внутреннего аудита

С сентября 2013 года является главным аудитором Банка России.

Горегляд В. П. является председателем Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях. Также активно участвовал в создании Консультативного совета по аудиторской деятельности, что способствовало распространению лучших мировых практик аудита среди финансовых институтов России и стран Евразийского экономического союза.

Научная и преподавательская деятельность

Наряду с профессиональной деятельностью активно занимается наукой и преподаванием.

Возглавляет кафедру теории и практики государственного контроля в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Является автором более 90 научных работ, включая монографии, учебные пособия и аналитические исследования в области государственного аудита, финансового контроля и управления рисками.

Участие в международных и национальных экспертных советах

Горегляд В. П. является признанным экспертом в области внутреннего и государственного аудита. Он входит в состав международных и национальных организаций, включая:

Консультативный совет по аудиторской деятельности центральных (национальных) банков .

Экспертный совет по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях (возглавляет данный совет).

Активно участвует в международных форумах, конференциях и рабочих группах по вопросам аудита, внутреннего контроля и финансового регулирования.

Награды и достижения

За свою многолетнюю работу и вклад в развитие финансовой системы Российской Федерации награждён государственными и ведомственными наградами, среди которых: